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اخر الاخبار
2019-07-24 13:50:14
المتابعة تدين هدم البيت في عرعرة وتدعو للتكاتف الجماهيري الكفاحي لصد الجرائم
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2019-07-24 13:48:48
اصابة بالغة لشاب صدمته دراجة نارية على مفرق البروة
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2019-07-24 13:26:52
اختفاء اثار الشابة مي نصار 17 عاما من عرابة والبحث عنها
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2019-07-24 13:00:45
مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم
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2019-07-24 12:45:17
ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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2019-07-24 12:45:50
وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد
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2019-07-24 11:53:28
كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟
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2019-07-24 11:44:44
وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف
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2019-07-24 11:32:44
شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين
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2019-07-24 11:02:35
شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا
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2019-07-24 11:00:29
اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها
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2019-07-24 11:00:26
هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟
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2019-07-24 10:15:51
غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل
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2019-07-24 09:44:35
تعليقاً على خطة "صفقة القرن".. موسكو ترفض احتكار واشنطن للدبلوماسية
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2019-07-24 09:34:13
علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث!
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