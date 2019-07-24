نانسي, عجرم, وزوجها, بملابس, البحر,

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها.

وظهرا في الصورة وهما يتمددان بملابس البحر على كرسيين على احد الشواطئ خلال تمضيتهما أوقاتاً صيفية ممتعة.ولفتت الصورة أنظار عدد كبير جداً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالطبيعة العفوية والمرحة للثنائي المميز.