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” مساج ” يقتل امرأة حامل في تايلاند



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهمت الشرطة التايلاندية خبيرة المساج ” سوثانيا كواي ” بتسببها بوفاة امرأة حامل تدعى ” ويراوان كيد كسيري ” تبلغ من العمر 25 عاما دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين .



وتعود الواقعة إلى مطلع عام 2019 ونقلت إلى المستشفى على الفور واستمرت في غيبوبة دامت لمدة 6 أشهر .

 وعانت كسيري في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية أدت إلى إجهاضها على الفور .. وقد شخّص الأطباء إصابتها بالإنصمام الرئوي .


حتى قرر أقارب المريضة بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء وفصلوا عنها كل أجهزة دعم الحياة .


وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها بعد أن وجهت الشرطة لخبيرة المساج كواي​ تهمة التسبب بوفاة كسيري بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك .




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