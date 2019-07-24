”, مساج, ”, يقتل, امرأة, حامل, في, تايلاند,

اتهمت الشرطة التايلاندية خبيرة المساج ” سوثانيا كواي ” بتسببها بوفاة امرأة حامل تدعى ” ويراوان كيد كسيري ” تبلغ من العمر 25 عاما دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين .

وتعود الواقعة إلى مطلع عام 2019 ونقلت إلى المستشفى على الفور واستمرت في غيبوبة دامت لمدة 6 أشهر .وعانت كسيري في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية أدت إلى إجهاضها على الفور .. وقد شخّص الأطباء إصابتها بالإنصمام الرئوي .حتى قرر أقارب المريضة بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء وفصلوا عنها كل أجهزة دعم الحياة .وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها بعد أن وجهت الشرطة لخبيرة المساج كواي​ تهمة التسبب بوفاة كسيري بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك .