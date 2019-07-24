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زيدان "سعيد جدًا" من أجل بيل ويشيد باللاعب الاستثنائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة آرسنال، وعلى وجهه معالم القلق، من إصابة ماركو أسينسيو، الذي اضطر لمغادرة اللعب عبر سيارة إسعاف لإجراء اختبار في أحد مستشفيات واشنطن.



وفاز ريال مدريد على آرسنال (3-2) بركلات الترجيح، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكلًا منهما.


وتحدث زيدان عقب المباراة عن العديد من الملفات المهمة، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.


إصابة أسينسيو


"إنها بالركبة، وقد ذهب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات. نحن قلقون ونشعر إنها إصابة كبيرة. أتعس شيء هو خسارة أحد لاعبيك المهمين".


بيل


"لقد لعب مباراة رائعة، وأنا سعيد له، لا أعرف ما الذي سيحدث، لكنه الآن معنا.. اليوم تحديدًا كنت أرغب في إشراكه وليس في اليوم السابق، لهذا السبب لعب، لم أتحدث معه، والقرار لي، والوضع لم يتغير".


مارسيلو


"أنا سعيد بمستوى مارسيلو، قدم مباراة جيدة جدًا، إنه لاعب استثنائي، سيفيد الفريق كثيرًا".


عن المباراة


"لعبنا بشكل جيد ضد 11 لاعبا وأفضل ضد 10.. لدينا 3 مباريات متبقية، اليوم لعبنا واحدة، وتتبقى لنا مباراتان".


يُذكر أن ريال مدريد خسر جهود مدافعه ناتشو هرنانديز في الدقيقة 9، بعد تلقيه بطاقة حمراء، حيث عوضه زيدان بفاران على حساب الوافد الجديد لوكا يوفيتش.




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