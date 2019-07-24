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اصابة بالغة لشاب صدمته دراجة نارية على مفرق البروة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب في العشرينات من عمره باصابات وصفت بالبالغة ظهر اليوم الاربعاء بعد ان صدمته دراجة نارية على شارع 85 قرب مفرق البروه (أحيهود) باتجاه الجديدة المكر ونقله لمستشفى نهاريا وسط محاولات لانعاشه .



فيما اصيب سائق الدراجة النارية 30 عاما باصابات طفيفة حتى المتوسطة وتم نقله هو ايضا للمستشفى لاستكمال علاجه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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