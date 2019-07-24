تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-24 13:50:14 المتابعة تدين هدم البيت في عرعرة وتدعو للتكاتف الجماهيري الكفاحي لصد الجرائم |  2019-07-24 13:48:48 اصابة بالغة لشاب صدمته دراجة نارية على مفرق البروة |  2019-07-24 13:26:52 اختفاء اثار الشابة مي نصار 17 عاما من عرابة والبحث عنها |  2019-07-24 13:00:45 مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم |  2019-07-24 12:45:17 ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية |  2019-07-24 12:45:50 وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد |  2019-07-24 11:53:28 كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟ |  2019-07-24 11:44:44 وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف |  2019-07-24 11:32:44 شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين |  2019-07-24 11:02:35 شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا |  2019-07-24 11:00:29 اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها |  2019-07-24 11:00:26 هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟ |  2019-07-24 10:15:51 غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل |  2019-07-24 09:44:35 تعليقاً على خطة "صفقة القرن".. موسكو ترفض احتكار واشنطن للدبلوماسية |  2019-07-24 09:34:13 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اختفاء اثار الشابة مي نصار 17 عاما من عرابة والبحث عنها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة .



وناشدت الجمهور المساعدة في اعمال البحث عنها حيث كانت شوهدت اخر مرة يوم الخميس الماضي في ساعات بعد العصر في مدينة عرابة ومنذ ذلك الوقت اختفت اثارها وفقد الاتصال بها .





كلمات متعلقة

اختفاء, اثار, الشابة, مي, نصار, 17, عاما, من, عرابة, والبحث, عنها,

تابعونــا

المتابعة تدين هدم البيت في عرعرة وتدعو للتكاتف الجماهيري الكفاحي لصد الجرائم المتابعة تدين هدم البيت في عرعرة وتدعو للتكاتف الجماهيري الكفاحي لصد الجرائم 2019-07-24 | 13:50:14

تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في...

اصابة بالغة لشاب صدمته دراجة نارية على مفرق البروة اصابة بالغة لشاب صدمته دراجة نارية على مفرق البروة 2019-07-24 | 13:48:48

اصيب شاب في العشرينات من عمره باصابات وصفت بالبالغة ظهر اليوم الاربعاء بعد ان...

مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم 2019-07-24 | 13:00:45

أعلن مجلس عرعرة عارة اليوم الاربعاء الاضراب العام بجميع مكاتبه واغلاق المجلس...

وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد 2019-07-24 | 12:45:50

نظمت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي صباح اليوم الاربعاء وقفة...

وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف 2019-07-24 | 11:44:44

استقبل عطوفة مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام...

شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين 2019-07-24 | 11:32:44

فوجئ عدد من الموظفين في مطار اللد الدولي فجر اليوم الاربعاء (الساعة 3 فجرا) بمسافر...

شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا 2019-07-24 | 11:02:35

تحقق الشرطة في ملابسات حادثة العثور على قنبلة شظايا بعد القاءها على ساحة المجلس...

اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها 2019-07-24 | 11:00:29

اعلنت شرطة السير انها اعادت يوم امس الثلاثاء العمل رسميا بكاميرات السرعة من نوع A3...

غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل 2019-07-24 | 10:15:51

تلتزم إسرائيل جانب الصمت إزاء ما تنسب اليها سوريا من شن غارات جوية على مرتفعات تل...

وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة بعد صراع طويل مع المرض وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة بعد صراع طويل مع المرض 2019-07-23 | 10:13:25

توفي مساء اليوم الاثنين المناضل بسام الشكعة "أبو نضال" عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد الشيخ ناصر دراوشة فيديو قاصر فتاة الناصرة سيارة نشر استنكار نساء قائمة ناصرتي الناصرة علي سلاح احتفال الناصرة مهيب مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةشناوي نوبة قلبية لا خلفية جنائية وليد المكر جثة العثور تقرير التشريح سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوت5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة عرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com