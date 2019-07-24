اختفاء, اثار, الشابة, مي, نصار, 17, عاما, من, عرابة, والبحث, عنها,

وناشدت الجمهور المساعدة في اعمال البحث عنها حيث كانت شوهدت اخر مرة يوم الخميس الماضي في ساعات بعد العصر في مدينة عرابة ومنذ ذلك الوقت اختفت اثارها وفقد الاتصال بها .

اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة .

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