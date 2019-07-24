مجلس, عرعره, عاره, يعلن, الاضراب, العام, رفضا, لسياسة, الهدم,

وستعقد جلسة طارئة في تمام الساعة السادسة مساء بمشاركة اللجنه الشعبية في بناية المجلس لبحث تداعيات عملية الهدم والخطوات الاحتجاجية القادمة

أعلن مجلس عرعرة عارة اليوم الاربعاء الاضراب العام بجميع مكاتبه واغلاق المجلس المحلي احتجاجا على قيام سلطات التنظيم والبناء بهدم عائلة مرزوق .

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