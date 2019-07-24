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مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلن مجلس عرعرة عارة اليوم الاربعاء الاضراب العام بجميع مكاتبه واغلاق المجلس المحلي احتجاجا على قيام سلطات التنظيم والبناء بهدم عائلة مرزوق .



وستعقد جلسة طارئة في تمام الساعة السادسة مساء بمشاركة اللجنه الشعبية في بناية المجلس لبحث تداعيات عملية الهدم والخطوات الاحتجاجية القادمة


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