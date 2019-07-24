ايران:, اسرائيل, اغتالت, مدير, الوكالة, الدولية, للطاقة, الذرية,

كلمات متعلقةايران:, اسرائيل, اغتالت, مدير, الوكالة, الدولية, للطاقة, الذرية,
ذكرت تقارير صحفية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر قرارا...
دعت روسيا إلى إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط، لتسوية الصراع...
كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن ان ايران تنقل معدات الى حزب الله...
دعت روسيا إلى إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط لتسوية النزاع...
أقدم شاب على إشعال النيران في جسد والده بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة،...
عزل محافظ إقليم ورزازات في المغرب، ”شيخًا“ من منصبه في منطقة إزناكن، إثر تورطه...
اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا...
هل تستحق فكرة إلقاء نظرة خاطفة على ملامحك عندما تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها تحت...
من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة مفتوحة له في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك...
صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين...