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ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اتهمت ايران، الولايات المتحدة واسرائيل باغتيال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد يومين من الإعلان المفاجئ عن وفاة يوكيا أمانو.


وقالت وسائل اعلام ايرانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة "تمت تصفيته لأنه لم يستسلم لضغطهم لاتهام إيران بانتهاك الاتفاقية النووية".


ووفقا للتقارير الايرانية فان سبب الاغتيال هو رفض امانو الخضوع للضغوط لتقديم مزاعم جديدة ضد البرنامج النووي الإيراني.. التقييم هو أن أمانو تمت تصفيته من قبل اسرائيل لتعيين رئيس جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية".


كما ذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أخرتا تقارير وفاة أمانو لمدة يومين .


والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة غير حكومية مستقلة، مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست في عام 1957، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، وتقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.




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