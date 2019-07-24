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وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



نظمت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي صباح اليوم الاربعاء وقفة تضامنية مع الممرضين والممرضات في البلاد مؤكدين دعمهم المطلق للاضراب الذي انطلق امس الثلاثاء لمواجهة قرار وزارة الصحة بتقليص معاشات الممرضين والممرضات , حيث اعتبرت نقابة المستخدمين في المستشفى القرار مجحف بحق قطاع الممرضات .  

وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب الوزارة بالتراجع عن قرارها واعطاء الممرضين والممرضات حقوقهم الكاملة , كما وقامت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي بابراق رسالة دعم لرئيسة هستدروت الممرضات في البلاد السيدة ايلانا كوهين دعماً لموقفهن .


وفي حديث للصنارة نت مع رامي خوري رئيس نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي قال:"نقدم تحية للمرضات في البلاد على نضالهن في تحصيل الحقوق , بدأت هذه القضية منذ اشهر حيث قررت وزارة الصحة زيادة الطلبات للمرضات , الممرض اصبح يعطي الجهد الكبير للحاسوب ولا يركز مع المرضى ".


وأضاف خوري:"الموضوع ان الممرضات يشعرن انهن لا يقمن في رسالة التمريض وهي خدمة المريض , بالتالي كانت مباحثات بين الوزارة وتقابة الممرضات واعلنت الوزارة أن كل ممرض لا يعمل على تعبئة النماذج المطلوبة منه وهي بحسب اداعائهم هي ضمن العمل اعلنوا تخفيض المعاشات , التخقيض من 5-20% مما ادى الى اضراب عام وشامل ".


وأردف رامي خوري:" لا يخفى على احد ان الاضراب لا يشمل حالات الطوارىء , بالنسبة لمستشفى الناصرة الانجليزي اصدرنا بيان بالامس لجميع المستخدمين تضامناً مع الاضراب وابرقنا رسالة دعم لرئيسة هستدروت الممرضات ايلانا كوهين , واليوم وقفنا تضامنأ بمشاركة العشرات احتجاجاً على قرار الوزارة .



وكانت قد اصدرت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة بيان جاء فيه:" تعلن نقابة المستخدمين عن دعها الكامل لحراك الممرضات في البلاد لمواجهة قرار وزارة الصحة من طرف واحد بتخفيض معاشات الممرضات في الأقسام التي لا تتعاون مع برنامج JCI , وتعتبر النقابة هذا القرار مجحف بحق قطاع الممرضات التي تقدم الغالي والنفيس لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.  

و قد خاضت  الهستدروت العامة مسار طويل أمام وزارة الصحة استمر مدة شهرين، وطالبت بزيادة  ملاكات مخصصة لتطبيق موضوع JCI  ليتسنى لهن إعطاء  المريض الوقت الكافي و الاهتمام الكامل به،  بدل الغوص في عالم الحاسوب و تلقينه المعلومات لتعبئة الجداول المرفقة. هذه المطالب لم تلقى آذان صاغية من وزارة الصحة بل هددت بالمقابل بتخفيض أجور الممرضات الامر الذي نرفضه جملة وتفصيلا. 

  وبدورها قررت الممرضات بشكل مبدئي أن عدم قدرتهن عن تخصيص الوقت الكافي للمريض سيحد من جودة الخدمات الأمر الذي  يتعارض ورسالة مهنة التمريض.




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