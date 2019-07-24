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تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي...
أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، حيث ذهبت...
فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن...
نشرت الفنانة قمر صورًا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلوكٍ صيفيّ...
“أحاول جاهدة أن أرتقي بنفسي لأصل لجزء من طموح من يحبّني فيني، وأعلم مدى خطورة أن...
قررت شركة ” ناي ” الشركة المنتجة لألبوم الفنان المصري عمرو دياب والمملوكة له...
أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الفترة الماضية كليباً جديداً لثلاث...
أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز ” الميما MEMA ” لعام 2019 بأحد فنادق القاهرة وسط حضور...
تعرض الفنان المصري ” فاروق الفيشاوي ” إلى وعكة صحية شديدة أثناء تواجده في منزله...
كشف مصدر مقرب من النجم المصري ” عادل إمام ” عن تفكيره في اللجوء إلى مباحث...