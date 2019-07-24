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ناصيف زيتون يطرح أغنية جديد بعنوان "أنا معك" - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان ​ناصيف زيتون​أغنية جديدة بعنوان "أنا معك" اصدرها على قناته الخاصة على يوتيوب على طريقة الـ Lyric Video. الاغنية من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ اما الفيديو من اخراج ريشا سركيس.



وفي أقل من 40 دقيقة تخطى الفيديو كليب 150 الف مشاهدة ما يعد رقماً قياسياً وظهرت فيه مدينة بيروت بكل ضواحيها كما ظهر ناصيف والى جانبه تظهر كلمات الاغنية.


وتعد هذه الاغنية الثالثة من الالبوم الجديد لناصيف بعد  ان اصدر سابقا "تكة" و "كل يوم بحبك"




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