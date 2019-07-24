سمكة, قرش, تفزع, السياح, بانقضاضها, على, ما, اصطادوه!, (فيديو),

صابت سمكة قرش من نوع "آكلة لحوم البشر"، مجموعة سياح بالهلع لدى انقضاضها على ما اصطادوه أمام أعينهم.

وذكرت صحيفة نيوزويك، أن الحادث وقع يوم السبت 20 يوليو الجاري في خليج كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية أثناء قيادة ممثل نادي كولومبيا لصيد الأسماك، مارك كوستا، رحلة بحرية لمجموعة من السياح.وقال مارك كوستا: "لدى اقترابنا من المياه العميقة واصطيادنا سمكتين قفز المفترس والتهم صيدنا أثناء سحبنا للسمكة، مباشرة أمام أعيننا. إنه منظر مؤثر جدا".وتظهر مشاهد الفيديو صراخ السياح، ومنهم الأطفال، وهم يهربون من حافة السفينة لدى ظهور سمكة القرش أمامهم.