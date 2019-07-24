سمكة, قرش, تفزع, السياح, بانقضاضها, على, ما, اصطادوه!, (فيديو),

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انتشر مقطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت،...
تولت الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة التحقيق والتحري في انتحار فتاة (17 عاما) شنقا...
يمكن لمستخدمي "واتس آب" على هواتف "آيفون" الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة...
كشفت خبيرة ملكية أن الأميرة ديانا أرادت أن تتزوج مرة أخرى وإنجاب المزيد من...
جردت الفائزة بلقب "ملكة جمال ميشيغان" كاتي تشو من لقبها، وأبعدت عن المشاركة في...
نشر موظفو مؤسسة الحياة البرية في الهند صورا لنمر لجأ إلى أحد المنازل هربا من...
قام الشاب الهندي ” شيام سيكارفار ” البالغ من العمر 22 عاما بالانتحار شنقا في بث...
تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات الأحجار...
إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية، فإن هناك...
اشتهر الماعز الملقب بـ "راموس" بعد أن نشر مالكه صورا له، عبر مواقع التواصل...