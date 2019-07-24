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كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، هذه المرة قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل المنشوارات الإعلانية على حسابه الشخصي في "إنستغرام".



ووفقا لتقرير نشره موقع "hopperhq" يحصل رونالدو على 975 ألف دولار للإعلان الواحد، إذ يملك النجم البرتغالي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" 176 مليون متابع.


وجاء في المركز الثاني، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يتابعه 123 مليون شخص، وبهذا يمكن أن يحصل على 722 ألف دولار عن كل منشور إعلاني.


فيما احتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرتبة الثالثة رغم أن عدد متابعيه يتخطى العدد الموجود لدى زميله السابق نيمار بخمسة ملايين متابع إضافي، إلا أنه يحصل على 521 ألف دولار.


أما النجم المصري محمد صلاح فقد احتل المركز 12 ويبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل منشور إعلاني واحد.



وفيما يلي نورد ترتيب باقي النجوم حتى المركز العاشر في القائمة التي يهيمن عليها لاعبو كرة القدم:


4- ديفيد بيكهام: لاعب كرة قدم معتزل (57 مليون متابع) – 287 ألف دولار


5- ليبرون جيمس : نجم دوري الـ NBA بكرة السلة (50 مليون متابع) –  219ألف دولار


6- رونالدينيو: لاعب كرة قدم معتزل (47 مليون متابع) -206 ألف دولار


7- غاريث بيل: جناح ريال مدريد (40 مليون متابع) – 175 ألف دولار


8- زلاتان إبراهيموفيتش: مهاجم لوس أنجلوس (37 مليون متابع) – 161 ألف دولار


9- فيرات كوهلي: نجم كريكيت هندي (36 مليون متابع) – 158 ألف دولار


10- لويس سواريز: مهاجم برشلونة (34 مليون متابع) – 148 ألف دولار




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