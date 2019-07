بمناسبة عرض ديزني لفيلم "THE LION KING" مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية تعرض تفاصيل رمزية بنسخة محدودة.بمناسبة عرض ديزني لفيلم "THE LION KING" تطرح مجوهرات PANDORA مجموعة جديدة واحتفالية تعرض تفاصيلا رمزية بنسخة محدودة.سيمبا وشخصيات محبوبة أخرى من " THE LION KING " الآن في المجموعة الجديدة من بينها: تشارم SHINE سيمبا يدمج ايمايل أسود, قلادة SHINE وموفاسا لحظة الغروب, اسوارة بنچال فضة ستيرلينچ بترصيع زركون أصفر بدمج خراطة Remember who you are وغيرها.الأسعار تبدأ من 219 ش.ج.متوفرة في شبكة PANDORA, في شبكة JACKIE-O في حوانيت المجوهرات المختارة وفي حانوت أون لاين: www.pandora-shop.co.il