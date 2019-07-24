مجوهرات, PANDORA, تطرح, مجموعة, جديدة, واحتفالية,

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استضاف مطعم " لوكاندة " في فندق رمادا في مدينة الناصرة مؤتمرا صحفيا لعرض منتجات...
أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! يواصل نادي...
أعلنت الشركة المنتجة لماركة VEET، الماركة الرائدة في البلاد لإزالة الشعر لدى...
إجتمعت ادارة المركز الطبي باده - بوريا وطاقم قسم العلاج الطوارئ مع مندوبي...
قام بنك لئومي في الاسبوع الماضي، بمبادرة واسعة النطاق وخاصة من اجل تلبية...
أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس، والجائزة...
عطلة صيف 2019 فيما يلي الخدمات التي يتم تقديمها في فترة العطلة: استقبال...
FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه مع انطلاق الصيف بشكل رسمي، شبكة المقاهي...
أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس،...
شركة ايديا المتخصصة في تطوير وتطبيق منظومات برمجة ودفعات بالتجزئة، وقعت على...