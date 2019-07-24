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وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف



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استقبل عطوفة مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب وفداً من مجلس الكنائس العالمي على رئسه د.كرس فريجسون بحضور مدير التعليم الشرعي د.ناجح بكيرات.


حيث ناقش الشيخ الخطيب مع الوفد الضيف اخر المستجدات في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.


 وبدوره اكد السيد فريجسون على دعمه المطلق لدائرة الأوقاف الإسلامية في كافة جهودها المباركة في الحفاظ على المسجد الأقصى والذي يشكل احد اهم المعالم الدينية والحضارية في هذه المدينة.




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