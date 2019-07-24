شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين

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تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في...
اصيب شاب في العشرينات من عمره باصابات وصفت بالبالغة ظهر اليوم الاربعاء بعد ان...
اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة...
أعلن مجلس عرعرة عارة اليوم الاربعاء الاضراب العام بجميع مكاتبه واغلاق المجلس...
نظمت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي صباح اليوم الاربعاء وقفة...
استقبل عطوفة مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام...
تحقق الشرطة في ملابسات حادثة العثور على قنبلة شظايا بعد القاءها على ساحة المجلس...
اعلنت شرطة السير انها اعادت يوم امس الثلاثاء العمل رسميا بكاميرات السرعة من نوع A3...
تلتزم إسرائيل جانب الصمت إزاء ما تنسب اليها سوريا من شن غارات جوية على مرتفعات تل...
توفي مساء اليوم الاثنين المناضل بسام الشكعة "أبو نضال" عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في...