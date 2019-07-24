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شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فوجئ عدد من الموظفين في مطار اللد الدولي فجر اليوم الاربعاء (الساعة 3 فجرا) بمسافر غير اعتيادي يدخل صالة المغادرين في المطار , عندما اقتحم "بغل" المطار ودخل قاعة المغادرين وتجول فيها .



وانتشر فيديو يوثق ما حصل فجر اليوم , حيث ظهر في الفيديو الذي انتشر وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها , لحظة "دخول" البغل الى الصالة وتجوله فيها وسط ضحك المتواجدين في المكان .


وافيد نقلا عن مكتب الناطق بلسان المطار انه تم تسليم البغل الى السلطات الخاصة وفتح تحقيق في كيفية دخوله الصالة .




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1. هذا حصان طرواده - ديروا بالكوا -
موووو - معقول ؟؟

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