شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين

فوجئ عدد من الموظفين في مطار اللد الدولي فجر اليوم الاربعاء (الساعة 3 فجرا) بمسافر غير اعتيادي يدخل صالة المغادرين في المطار , عندما اقتحم "بغل" المطار ودخل قاعة المغادرين وتجول فيها .

وانتشر فيديو يوثق ما حصل فجر اليوم , حيث ظهر في الفيديو الذي انتشر وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها , لحظة "دخول" البغل الى الصالة وتجوله فيها وسط ضحك المتواجدين في المكان .وافيد نقلا عن مكتب الناطق بلسان المطار انه تم تسليم البغل الى السلطات الخاصة وفتح تحقيق في كيفية دخوله الصالة .