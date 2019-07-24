شبهات, بالقاء, قنبلة, شظايا, على, ساحة, مجلس, يركا,

تحقق الشرطة في ملابسات حادثة العثور على قنبلة شظايا بعد القاءها على ساحة المجلس المحلي في بلدة يركا فجر اليوم الاربعاء .

وافيد ان الشرطة تلقت بلاغا فجر اليوم حول جسم مشبوه في ساحة مجلس يركا , ولدى وصول الطواقم المختصة تبين ان الحديث يدور عن قنبلة شظايا .وقد باشرت الشرطة البحث عن المشتبهين .