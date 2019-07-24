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شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات حادثة العثور على قنبلة شظايا بعد القاءها على ساحة المجلس المحلي في بلدة يركا فجر اليوم الاربعاء .


وافيد ان الشرطة تلقت بلاغا فجر اليوم حول جسم مشبوه في ساحة مجلس يركا , ولدى وصول الطواقم المختصة تبين ان الحديث يدور عن قنبلة شظايا .

وقد باشرت الشرطة البحث عن المشتبهين .




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