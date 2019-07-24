اعادة, العمل, بكاميرات, السرعة, وعدم, ارسال, مخالفات, لسائقين, ضبطتهم, كاميرات, السرعة, خلال, فترة, تجميد, عملها,

اعلنت شرطة السير انها اعادت يوم امس الثلاثاء العمل رسميا بكاميرات السرعة من نوع A3 بعد ان كانت عملت عملت في الأشهر الأخيرة، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة للحصول على آراء مهنية من جميع السلطات المعنية من أجل إثبات مصداقية ودقة كاميراتالسرعة A-3.

في أعقاب ذلك، تبيّن أن نظام A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح مكتب النيابة العامة بإعادة تفعيل الكاميرات من جديد وبالتالي إعادة إصدار المخالفات وتطبيق القانون.في ضوء ما سبق، تم امس الثلاثاء تجديد عمل الكاميرات بالكامل، ضمن عدة وسائل تستخدمها شرطة إسرائيل من أجل مكافحة مخالفة القانون على الطرق وإنقاذ الأرواح. فيما يتعلق بالإستئناف على المخالفات والتوجه الى المحكمة التي يتم فيها طلب المحاكمة - ستبدأ الإجراءات حسب الطلب وسيتم تجديد الجلسات.فيما يتعلق بجلسات المحاكمة التي لم يتم تحديد موعدها بعد، والتي تم إرسال إشعار بشأنها إلى السائقين، سيتم اصدار معلومات منظمة بهذا الشأن .واكدت الشرطة ان عشرات الآلاف من السائقين الذين تم ضبطهم وتصويرهم بواسطة كاميرات السرعة في الفترة التي تم خلالها تجميد عمل الكاميرات لن يتم ارسال اي مخالفات لهم .