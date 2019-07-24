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جورج وسوف يفوز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، حيث ذهبت الجائزة في مجال الفنون للفنان ​جورج وسوف​، بينما ذهبت في مجال النقد والدراسات والترجمة للباحثة الدكتورة لبانة مشوح وفي مجال الأدب للدكتور الشاعر صابر فلحوط.



ويمنح كل فائز من الفائزين الثلاثة مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها وسيتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.


الجدير ذكره ان الفنان جورج وسوف سيصوّر أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بتوقيع الفنان والمخرج ​​جاد شويري​​، وذلك بعد ان حقق معه نجاحا كبيرا في كليب أغنية "​ملكة جمال الروح​".



تصوير - afp




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