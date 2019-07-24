تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-24 11:11:35 شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا |  2019-07-24 11:00:29 اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها |  2019-07-24 11:00:26 هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟ |  2019-07-24 10:15:51 غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل |  2019-07-24 09:44:35 تعليقاً على خطة "صفقة القرن".. موسكو ترفض احتكار واشنطن للدبلوماسية |  2019-07-24 09:34:13 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |  2019-07-24 09:00:18 الاتحاد العام لكرة القدم - هبوط سخنين للدرجة الاولى - ادارة الفريق - نجهيز المستندات اللازمه وسنقدمها بأاسرع وقت |  2019-07-24 06:03:31 الطقس - ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة |  2019-07-24 06:00:28 فيديو وصور - هدم منزل عائلة إبراهيم مرزوق في عرعرة بوادي عارة بحجة البناء دون ترخيص وإخطارات بهدم المزيد |  2019-07-24 00:13:59 بوجبا ولوكاكو ونيمار يعطلون صفقة ديبالا |  2019-07-24 00:12:35 السفير دانون يكشف عن طرق تهريب الاسلحة والمعدات الى منظمة حزب الله |  2019-07-24 00:11:23 روسيا لامريكا: لن نسمح بفرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين |  2019-07-24 00:30:11 اطلاق نار على سيارة بعد دهس شرطي في كفرياسيف |  2019-07-23 23:34:59 ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى |  2019-07-23 23:30:49 والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

“تجاعيد الجبين” بعد سنّ الـ 30 تشير للإصابة بهذه الأمراض



  |     |   اضافة تعليق



كشفت دراسات أن ظهور التجاعيد على الجبين بعد سن الثلاثين علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض. مشيرة إلى أن ظهور التجاعيد يرجع إلى انخفاض إنتاج الجسم لبروتينات الكولاجين والإيلاستين.



ووفقا للمعلومات التي حصل عليها علماء جامعة فرجينيا الأمريكية، تشير التجاعيد التي تظهر على الوجه بعد سن الثلاثين إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. لقد أثبت الباحثون أن تراكم الدهون في الكبد سببه نقص بروتين “لامين” الذي يسبب ترهل الجلد ما يعجل بظهور التجاعيد، ويستدعي الشيخوخة مبكرا. حسب ” روسيا اليوم”.

 كما حصل الباحثون على معطيات تفيد بأن التجاعيد على الوجه، قد تشير إلى وجود اضطرابات في عمل القلب والأوعية الدموية.


ويشير العلماء الذين أجروا هذه الدراسة، إلى أن الأوعية الدموية في الجبين بسبب صغرها حساسة جدا من تشكل اللويحات، وأن التجاعيد العميقة على الجبين تظهر بسبب تصلب الشرايين الناتج من تراكم لويحات الكوليسترول على جدرانها الداخلية. وعلى خلفية تصلب الشرايين يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.




كلمات متعلقة

“تجاعيد, الجبين”, بعد, سنّ, الـ, 30, تشير, للإصابة, بهذه, الأمراض,

تابعونــا

سيدة مصرية تتهم ابنها باغتصابها! سيدة مصرية تتهم ابنها باغتصابها! 2019-07-24 | 10:29:46

تقدمت سيدة مصرية ببلاغ ضد ابنها تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها اكثر من...

توقّفي عن رشِّ العطر على شعركِ.. والسبب! توقّفي عن رشِّ العطر على شعركِ.. والسبب! 2019-07-23 | 09:42:43

تقوم النساء عادة وبطريقة عفوية برش العطر على شعرهنّ باعتبار أنّه يمنحه رائحة...

لصحة أظافرِك.. طرق إزالة المناكير من دون استخدام الأسيتون لصحة أظافرِك.. طرق إزالة المناكير من دون استخدام الأسيتون 2019-07-23 | 09:41:45

كثرة استخدام الأسيتون تتسبب في تقصّف الأظافر، إذ يحتوي على الكثير من المواد...

ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟ ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟ 2019-07-23 | 09:41:04

يعلم الجميع مدى أهمية الاستعانة بكريمات الوقاية من الشمس خاصة مع بدء دخول فصل...

crazy line وتشكيلة اكسسوارات الصيف لمظهر متكامل crazy line وتشكيلة اكسسوارات الصيف لمظهر متكامل 2019-07-22 | 09:45:30

عطلة الصيف في اوجها وكذلك رحلات السفر، ولذا وحتى في الرحلات من المهم للمرأة...

الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها 2019-07-18 | 15:23:49

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم على زوجة خليجية...

محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا 2019-07-18 | 13:13:02

قال المحامي الروسي، يفغيني تارلو، إن ملكة جمال موسكو عام 2015، أوكسانا فويفودينا،...

ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! 2019-07-18 | 13:07:30

شاركت الفنانةاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها...

6 أشياء مفاجئة قد تؤثر على بشرتك دون أن تدركها 6 أشياء مفاجئة قد تؤثر على بشرتك دون أن تدركها 2019-07-18 | 11:20:46

توجد العديد من العوامل المختلفة حولنا والتي تؤثر على صحة بشرتنا ومظهرها بطرق...

بالصور.. زفاف ملكة جمال بدينات العرب! بالصور.. زفاف ملكة جمال بدينات العرب! 2019-07-17 | 12:38:11

شاركت ملكة جمال بدينات العرب، جيسيكا صهيون، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة زهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع الناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيكفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com