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هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر قرارا وتعليمات لوزارة الداخلية في البلاد، يقضي بسحب الجنسية من الإعلامي السعودي محمد سعود، على خلفية زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع اسرائيل.



 غير ان مصدر سعودي أكد عدم صحة ما يجري تداوله حول سحب جنسية محمد سعود، مشيرا إلى أن ما يجري نقله من اخبار في عدد من وسائل الاعلام حول اصدار العاهل السعودي توجيهات بسحب الجنسية ليست إلا شائعات غير صحيحة.


يذكر أن فلسطينيون طردوا يوم الاثنين، الإعلامي السعودي محمد سعود من المسجد الأقصى المبارك، خلال زيارة وفد الصحفيين والناشطين العرب الذين يزورون إسرائيل.




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