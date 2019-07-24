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السبب الحقيقي لإسقاط امرأة كاهنا في حادثة أثارت جدلا عالميا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، يظهر امرأة تدفع كاهنا برازيليا وتسقطه من خشبة المسرح، خلال إلقائه خطبة عامة.



وتداول مستخدمو الإنترنت ووسائل الإعلام العالمية، مقطع الفيديو، مدعين أنها أقدمت على هذا الفعل المفاجئ بعد أن صرح الكاهن أمام المصلين الحاضرين بأن "السمينات لا يدخلن الجنة".


وذكرت تقارير برازيلية أن الكاهن المدعو مارسيلو روسي، يعد شخصية دينية معروفة في البلاد، ويشتهر بالتبشير من خلال احتفالات دينية متلفزة وكتب وأقراص مدمجة، وعلى الرغم من أنه لا يُسمع من خلال مقطع الفيديو المنتشر، الكاهن وهو يدلي بالتصريح الغريب حول النساء البدينات، إلا أنه يُظهر المرأة التي لم يُكشف عن هويتها وهي تدفع الكاهن من خشبة المسرح أمام نحو 50 ألف شخص.


ووقعت الحادثة في 14 يوليو الجاري، وأشارت تقارير جديدة إلى أن الكاهن في الواقع لم يصدر أي تعليقات مثيرة للجدل على الإطلاق وأن المرأة في واقع الأمر كانت تعاني من مشكلات في الصحة العقلية.


وبحسب تقرير ABC Noticias، فإن أصدقاء المرأة مجهولة الهوية، أبلغوا الشرطة بعد الحادث بأنها كانت تعاني اعتلالا عقليا، كما تبين بعد تحليل الفيديو أن الكاهن لم يكن يتحدث قط عن السمينات عندما دفعته السيدة، بل كان يشيد بنضج الشباب الموجودين في المكان ويروي تجربته الكهنوتية.




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