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رسميا.. اتحاد "كونميبول" يوقف ميسي مباراة واحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" في بيان أصدره اليوم، عن عقوبة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية طرده من مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي في "كوبا أمريكا 2019".



وبحسب بيان اتحاد "كونميبول"، فقد تأكد إيقاف ميسي مباراة واحدة، مع عدم الاتفاق على أي إيقاف إضافي آخر، على خلفية تصريحاته واتهاماته ضد الاتحاد القاري.


وأشار البيان إلى أن عقوبة ميسي تضمنت أيضا غرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي، تخصم تلقائيا من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.


وأكد البيان أن هذه القرارات نهائية ولا يمكن استئنافها.

وكان ميسي، صرح بأن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية فاسدون، وحرموا الأرجنتين من التأهل لنهائي "كوبا أمريكا"، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.


ورفض "البرغوث"، تسلم ميداليته البرونزية بعد فوز الأرجنتين على تشيلي (2-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهي المباراة التي طرد منها ميسي بعد مشادة مع مدافع تشيلي غاري ميديل.




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