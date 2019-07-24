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هل تؤثر كثرة تناول الشطة على الذاكرة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذّرت دراسة صينية جديدة من الإفراط في إضافة الفلفل الحار (الشطة) إلى الأطعمة بعدما وجد الباحثون صلة بين الطعام الحريف وبين زيادة احتمال الإصابة بالخرف. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إضافة 50 غراماً من أنواع الحارّ المختلفة إلى الطعام يومياً يضاعف خطر إصابة الذاكرة بالخرف.



واعتمدت الدراسة التي نشرتها دورية "نيوترشن" على مشاركة 4582 شخص من الصين أعمارهم تزيد عن 55 عاماً.


ويشيع تناول النظام الغذائي الغني بالفلفل الحريف في مناطق عديدة من آسيا. وأظهرت النتائج أن تناول أكثر من 50 غراماً من الحارّ الطازج أو المجفّف أو هريسة الشطة يومياً يؤثر بشكل سلبي على خلايا الذاكرة.


وتحث توصيات التغذية الصحية على تناول الفلفل الحارّ لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتفيد القلب، كما أنه ينظف القولون وبالتالي يحميه من الأورام.


لكن وفقاً للدراسة الصينية لا ينبغي الإفراط في أكل الحريف، وعلى عشاقه عدم تجاوز مقدار الـ 50 غراماً في اليوم.




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