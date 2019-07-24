غارات, جوية, على, اهداف, في, سوريا, ودمشق, تتهم, إسرائيل,

كلمات متعلقةغارات, جوية, على, اهداف, في, سوريا, ودمشق, تتهم, إسرائيل,
تحقق الشرطة في ملابسات حادثة العثور على قنبلة شظايا بعد القاءها على ساحة المجلس...
اعلنت شرطة السير انها اعادت يوم امس الثلاثاء العمل رسميا بكاميرات السرعة من نوع A3...
توفي مساء اليوم الاثنين المناضل بسام الشكعة "أبو نضال" عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في...
اعلن الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد انه في اعقاب عدم توفر الاوراق والمستندات...
اليوم الاربعاء : يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
هدمت جرافات وزارة الداخلية فجر اليوم الأربعاء، منزلا في حي خور صقر بقرية عرعرة في...
أصيب بعد منتصف الليلة الماضية شرطي بجراح طفيفة جراء تعرضه للدهس في بلدة كفرياسيف ,...
تعقيبا على اعتذار ايهود براك على قتل ١٣ شهيد عقبت والدة الشهيد اسيل عاصلة عرابة...
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن أن أزمة...
شنت الشرطة في القدس اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين يشتبه...