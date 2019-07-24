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غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل



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تلتزم إسرائيل جانب الصمت إزاء ما تنسب اليها سوريا من شن غارات جوية على مرتفعات تل الحارة في ريف محافظة درعا فجر اليوم. 



وحملت دمشق إسرائيل المسؤولية وقالت ان الهجوم استهدف مرتفعات تل الحارة وان المضادات الجوية السورية تصدت لما وصفته باهداف معادية في سماء أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان.
غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل




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