وفاة, المناضل, الفلسطيني, بسام, الشكعة, بعد, صراع, طويل, مع, المرض,

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وكان المناضل بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الجيش الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه .وقال مقولته المشهورة عقب محاولة الاغتيال "ان استطاعوا قطع أقدامي فلن يستطيعوا قطع نضالى وسأكمل رسالتى في الدفاع عن فلسطين حرة عربية" .

توفي مساء اليوم الاثنين المناضل بسام الشكعة "أبو نضال" عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس.

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