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املعب جديد من العشب الصناعي خلف مدرسة مسار الناصرة



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أقامت بلدية الناصرة ملعب لكرة القدم المصغرة والذي يكون عادة من العشب الصناعي. الأول من نوعه ومساحته في الناصرة خلف مدرسة مسار في حي العمال العرب حيث انتهى العمل به مؤخراً ويخدم هذا الملعب الحديث والعصري اهالي الحي وباقي مؤسسات المدينة من نوادٍ ومراكز جماهرية.

هذا الملعب اقيم بأحدث التقنيات من اضاءة وجدارٍ وعشبٍ وبنية تحتية وسيضاف اليه قريباً مرافق تخدم حاجات الرياضيين والطلاب مثل حمامات ومنافع ومكاتب وغرف لتبديل الملابس وغيرها.

هذا المشروع كلف ما يقارب المليون شيكل كمرحلة أولى وسيتم اجراء مباريات وبطولات المدارس و المراكز الجماهرية فيه لما يملك من تقنيات عصرية عالية.


بلدية الناصرة رئيساً وادارة في طريق الانجاز والتطوير ودفع عجلة البناء والاستثمار بالإنسان اولاً وها هو مشروع بعد مشروع يتم الانتهاء منه واضافته لسلة الانجازات.

ويعتبر هذا المشروع الملعب الجديد تلبية لاحتياجات شريحة واسعة من أبناء المدينة الذين يمارسون كرة القدم هذه الرياضة الشعبية واسعة الانتشار.  


ويذكر أن الترميمات جارية في استاد الناصرة عيلوط وأن هذا الستاد


من الملاعب القليلة في الوسط العربي التي ستكون جاهزة  ومرخصة بافتتاح الدورة القادمة من المباريات والناصرة وعيلوط لن يبخلا على مثيلاتهم من السلطات المحلية في الوسط العربي وسيفسحون المجال لاجراء المباريات على أرض الستاد المشترك.


 




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