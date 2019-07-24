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تعليقاً على خطة "صفقة القرن".. موسكو ترفض احتكار واشنطن للدبلوماسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعت روسيا إلى إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط، لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "من الضروري منذ وقت طويل إرسال بعثة لمجلس الأمن الدولي إلى المنطقة".


وأوضح نيبينزيا أن البعثة "سيراد منها تعزيز الثقة والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين، وعدم السماح بفشل الجهود التي كان يبذلها المجتمع الدولي من أجل ضمان الظروف لتحقيق الحل الوحيد القابل للحياة على أساس القانون الدولي".


وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا "تساهم بقسطها في تفعيل مجمل المسائل الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط، وندعو جميع اللاعبين إلى ذلك. ونؤكد استعدادنا لاستقبال زعيمي إسرائيل وفلسطين".


وأضاف أن موسكو تبذل جهودا للمساهمة في استعادة الوحدة الفلسطينية، وترحب بخطوات الزملاء المصريين بهذا الاتجاه.


وردا على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي وصف القرارات الدولية الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية بـ "غير المكتملة"، وتحدث عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام المعروفة بـ "صفقة ترامب"، قال نيبينزيا: "لا نقبل باحتكار الجهود الدبلوماسية والسياسية".




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