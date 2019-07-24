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2019-07-24 09:00:18
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2019-07-24 06:03:31
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2019-07-24 00:30:11
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2019-07-23 23:30:49
والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين
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لحظة سقوط طفل عربي من سيارة على مفرق قرب الطيرة
2019-07-24 09:38:10
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لحظة سقوط طفل عربي من سيارة على مفرق قرب الطيرة
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