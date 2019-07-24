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ماغي بو غصن في العناية الفائقة بعد خضوعها لعملية جراحية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.




وقد كتب طارق سويد على حسابه على تويتر: “بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..”.

 وتابع طارق سويد قائلاً: “ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.


وحسب مواقع اخبارية لبنانية، فإن ماغي بو غصن في العناية الفائق وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات.




بدورها نشرت احلام تغريدة عن ماغي بو غصن قالت فيها: “اعتذر الان قرأت هالخبر البشع الف سلامه عليك حبيبتي ماغي ما بتستحقي الا الفرح وان شاء الله الصحه والسعاده والنجاح دائماً اصحابك يا حبيبه الكل 🌹🙏🏻طمنونا عليها”




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