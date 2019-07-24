ماغي, بو, غصن, في, العناية, الفائقة, بعد, خضوعها, لعملية, جراحية!,

فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وقد كتب طارق سويد على حسابه على تويتر: “بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..”.وتابع طارق سويد قائلاً: “ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.وحسب مواقع اخبارية لبنانية، فإن ماغي بو غصن في العناية الفائق وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات.بدورها نشرت احلام تغريدة عن ماغي بو غصن قالت فيها: “اعتذر الان قرأت هالخبر البشع الف سلامه عليك حبيبتي ماغي ما بتستحقي الا الفرح وان شاء الله الصحه والسعاده والنجاح دائماً اصحابك يا حبيبه الكل 🌹🙏🏻طمنونا عليها”