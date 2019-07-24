علاج, جديد, قد, يعيد, البصر, إلى, المكفوفين, جراء, الحوادث!,

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حذّرت دراسة صينية جديدة من الإفراط في إضافة الفلفل الحار (الشطة) إلى الأطعمة...
انقاص الوزن رحلة شاقة نسبياً، لكن فوائدها رائعة. وخلال هذه الرحلة عليك بذل مزيد من...
يعتبر مرض الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس في جميع أنحاء العالم، وفي...
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شكل الحلزون مصدر إزعاج للمزارعين في تايلاند، طيلة أعوام، لكن هذا الحيوان الرخوي...
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