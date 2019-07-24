تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-24 11:11:35 شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا |  2019-07-24 11:00:29 اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها |  2019-07-24 11:00:26 هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟ |  2019-07-24 10:15:51 غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل |  2019-07-24 09:44:35 تعليقاً على خطة "صفقة القرن".. موسكو ترفض احتكار واشنطن للدبلوماسية |  2019-07-24 09:34:13 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |  2019-07-24 09:00:18 الاتحاد العام لكرة القدم - هبوط سخنين للدرجة الاولى - ادارة الفريق - نجهيز المستندات اللازمه وسنقدمها بأاسرع وقت |  2019-07-24 06:03:31 الطقس - ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة |  2019-07-24 06:00:28 فيديو وصور - هدم منزل عائلة إبراهيم مرزوق في عرعرة بوادي عارة بحجة البناء دون ترخيص وإخطارات بهدم المزيد |  2019-07-24 00:13:59 بوجبا ولوكاكو ونيمار يعطلون صفقة ديبالا |  2019-07-24 00:12:35 السفير دانون يكشف عن طرق تهريب الاسلحة والمعدات الى منظمة حزب الله |  2019-07-24 00:11:23 روسيا لامريكا: لن نسمح بفرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين |  2019-07-24 00:30:11 اطلاق نار على سيارة بعد دهس شرطي في كفرياسيف |  2019-07-23 23:34:59 ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى |  2019-07-23 23:30:49 والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من الرؤية يوما ما مجددا بفضل علاج ثوري جديد.



وتعمل الدراسة البريطانية على اختبار إنزيم كولاجيناز لدى 30 مريضا تعرضوا لهجمات حمضية أو حوادث صناعية، حيث تبين أن تطبيق هذا الإنزيم في القرنية التالفة يمكن أن يؤدي إلى تليين الأنسجة الكامنة في أعين الأرانب.


وسمحت هذه الطريقة للخلايا الجذعية الموجودة تحت القرنية بالتكاثر والتجدد، ما أدى إلى جعل الجرح يقوم بإصلاح نفسه.


وهذه هي الدراسة الأولى التي يتم فيها اختبار هذه التقنية لدى مرضى حقيقيين من البشر، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في عام 2021.


وستنفذ الدراسة في جامعة نيوكاسل بقيادة الدكتور ريكاردو جوفيا، وقال المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور تشي كونون، أستاذ هندسة الأنسجة، إن البساطة والتكلفة المنخفضة نسبيا لهذا العلاج، مقارنة بالمناهج الحالية، حيث لا يتطلب الأمر سوى زراعة الخلايا الجذعية، سيحدث ثورة في علاجات فقدان البصر الناتج عن بعض الحوادث.


وتعرف القرنية بأنها الطبقة الخارجية للعين التي تلعب دورا مهما في تركيز الرؤية، وهي مغطاة بحاجز رقيق يحمي إلى حد ما من الأضرار المادية ويمنع مسببات الأمراض من دخول العين.


ويمكن اعتماد الخلايا الجذعية لمعالجة تلف القرنية، نظرا لأن هذه الخلايا تملك قدرة على التحول لأي خلايا أخرى في الجسم، حيث كشفت التجارب أن بإمكانه علاج الجروح عبر تكاثر الخلايا الجذعية وتجديدها في المنطقة التالفة.


وكشف الدكتور جوفيا أن التطبيق الموضعي لإنزيم كولاجيناز أظهر أنه آمن وفعال في استعادة الصلابة الطبيعية للقرنية، وساعد في تجديد الأنسجة عن طريق منع تمايز وفقدان الخلايا الجذعية بعد هذه الإصابات.




كلمات متعلقة

علاج, جديد, قد, يعيد, البصر, إلى, المكفوفين, جراء, الحوادث!,

تابعونــا

هل تؤثر كثرة تناول الشطة على الذاكرة؟ هل تؤثر كثرة تناول الشطة على الذاكرة؟ 2019-07-24 | 11:00:43

حذّرت دراسة صينية جديدة من الإفراط في إضافة الفلفل الحار (الشطة) إلى الأطعمة...

هل تحاول فقدان الوزن؟ استبعد هذه الأطعمة هل تحاول فقدان الوزن؟ استبعد هذه الأطعمة 2019-07-23 | 17:04:15

انقاص الوزن رحلة شاقة نسبياً، لكن فوائدها رائعة. وخلال هذه الرحلة عليك بذل مزيد من...

كيف تتخلص من الانفلونزا خلال وقت قصير؟ كيف تتخلص من الانفلونزا خلال وقت قصير؟ 2019-07-23 | 17:03:19

يعتبر مرض الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس في جميع أنحاء العالم، وفي...

كيف تنظف فم الرضيع؟ كيف تنظف فم الرضيع؟ 2019-07-23 | 16:00:11

يعتقد بعض الآباء أن تسوس الأسنان ليس أمراً مقلقاً بالنسبة للرضيع، وأن العناية...

اليكم أولى علامات الحصى في الكلى اليكم أولى علامات الحصى في الكلى 2019-07-23 | 13:45:19

يشعر الإنسان بالألم في منطقة الكلى عادة عند وجود حصى فيها، أو بالأحرى يظهر هذا...

العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران 2019-07-23 | 12:00:39

استطاع علماء الفيروسات لأول مرة القضاء على كل آثار الإيدز في خلايا فأرين وذلك...

لهذا السبب عليك الاستحمام قبل النوم بساعتين لهذا السبب عليك الاستحمام قبل النوم بساعتين 2019-07-23 | 10:52:10

تشير دراسة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أخذ حمام أو دش قبل...

"حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! 2019-07-23 | 09:30:29

شكل الحلزون مصدر إزعاج للمزارعين في تايلاند، طيلة أعوام، لكن هذا الحيوان الرخوي...

دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي 2019-07-22 | 17:52:49

حذر خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضرار السكر الصناعي "الأسبارتام" شائع...

الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة 2019-07-22 | 16:00:02

توصل باحثون إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة من المسنين، قد يستطيعون الاستفادة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصاباتصلاة الفجر مسجد طمرة اطلاق نار اصابة مدينة طاقم طبي الزهراوي مستشفى شرطة حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎جسر الزرقاء مساعدة فتى تناشد علاج يونس جربان التلاسيميا فقر دم الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف اتراك مظاهرة كفر قاسم يهتفون باسم رجب طيب أردوغان انقلاب محاولة اطلاق اسم كفر كنا على شارع رئيسي وسط عمان مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com