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صورة.. خاميس يعود إلى مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية، لحسم مستقبله مع ناديه الملكي.



ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن خاميس سيشارك في مرحلة ما قبل الموسم الجديد، بعد حصوله على إجازة إضافية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.


ونشر اللاعب الكولومبي، صورة له عبر حسابه على موقع إنستجرام، من منزله في مدريد.


وعلى الرغم من اقتراب عودة اللاعب لتدريبات ريال مدريد، إلا أن خاميس ليس ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الجديد، وينتظر تحديد وجهته المقبلة.


ويعد خاميس من الصفقات المتنافس عليها من قبل نابولي وأتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وخاض خاميس رودريجيز، آخر موسمين بقميص بايرن ميونخ الألماني، معارًا من ريال مدريد.




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