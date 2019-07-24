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2019-07-24 09:00:18
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2019-07-23 23:30:49
والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين
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جحش يتجول في صالة الاقلاع بمطار اللد
2019-07-24 09:00:48
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جحش يتجول في صالة الاقلاع بمطار اللد
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