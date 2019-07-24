الاتحاد العام لكرة القدم - هبوط سخنين للدرجة الاولى - ادارة الفريق - نجهيز المستندات اللازمه وسنقدمها بأاسرع وقت

اعلن الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد انه في اعقاب عدم توفر الاوراق والمستندات اللازمة التي طلبنها الاتحاد العام من ادارة فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة الممتازة , وانتهاء المهلة لذلك تقرر الاعلان رسميا عن هبوط اتحاد ابناء سخنين الى مصاف الدرجة الاولى .

وافيد ان ادارة الفريق السخنيني توجهت للاتحاد العام لكرة القدم بطلب تمديد المهلة حتى يوم الاحد القادم الا ان الاتحاد العام لم يرد بعد على الطلب .وجاء في بيان صدر صباح اليوم عن ادارة الفريق :" قدمت إدارة اتحاد أبناء سخنين امس طلبا لتمديد فترة تقديم مستندات المطلوبه التي يجب على الفريق تقديمها والتي تحتوي في مضمونها على إيضاحات حول تسديد ديون الفريق في العام الماضي والمصادقة على الميزانية على العام الحالي.إدارة اتحاد أبناء سخنين تأمن وتعمل جاهدا على تجهيز المستندات اللازمه وتقديمها في اسرع وقت ممكن.كما تدعو الإدارة الى التريث وعدم الانجرار وراء وسائل الاعلام المختلفة .