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خط شعارات عنصرية في قرية الجش وثقب اطارات سيارات 2019-07-19 | 10:44:43 اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات...

وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت 2019-07-11 | 12:21:52 * ارتفاع ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-06-29 | 07:00:42 يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى...

تفاصيل خفيّة في عقد دي ليخت مع يوفنتوس 2019-06-27 | 14:50:09 أصبح قائد نادي ​أياكس​ الهولندي ​ماتياس دي ليخت​ على بعد خطوة من التوقيع مع...

مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين تحتفل بتخريج فوجها ال 46 2019-06-20 | 22:38:31 احتفلت مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 46 من طلابها والذي بلغ...

لاول مرة في البلاد - اهالي نتسيرت عيليت يشاركون اليوم في استفتاء حول تغيير اسم المدينة لنوف هجليل 2019-06-18 | 09:21:30 لأول مرة في البلاد , بدأ اليوم الثلاثاء في مدينة نتسيرت عيليت استفتاء حول تغيير...

هبوعيل كفركنا يجدد عقد المدرب احمد سبع لموسم اخر 2019-06-13 | 13:44:40 باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة...

مصرع شحص دهساً في طريق رقم 4 2019-06-11 | 19:42:17 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مفترق...

فيديو وصور - قتيل بانفجار سيارة في نيشر قرب حيفا 2019-06-03 | 10:32:31 لقي شاب مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر انفجار سيارة في نيشر قرب حيفا .0 واسفر...