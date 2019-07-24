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والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين
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والدة الشهيد اسيل عاصله:دم اولادنا سيلاحق براك الى يوم الدين
2019-07-24 09:10:52
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والدة الشهيد اسيل عاصله:دم اولادنا سيلاحق براك الى يوم الدين
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