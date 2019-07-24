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هدم بيت في عرعرة بوادي عارة وغضب عارم
2019-07-24 09:06:55
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هدم بيت في عرعرة بوادي عارة وغضب عارم
هدم بيت في عرعرة بوادي عارة وغضب عارم
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