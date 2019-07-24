الطقس - ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

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قامت قوات كبيرة معززة بجرافات فجر اليوم الاربعاء بمداهمة حي وادي خور صقر في قرية...
أصيب بعد منتصف الليلة الماضية شرطي بجراح طفيفة جراء تعرضه للدهس في بلدة كفرياسيف ,...
تعقيبا على اعتذار ايهود براك على قتل ١٣ شهيد عقبت والدة الشهيد اسيل عاصلة عرابة...
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن أن أزمة...
شنت الشرطة في القدس اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين يشتبه...
قام وفد عن الحركة الإسلاميّة في البلاد برئاسة الشيخ حمّاد أبو دعابس، بزيارة...
عيساوي فريج: حتى لا يبقى اعتذار براك ضريبة كلامية و"مناورة" انتخابية! من جهته...
يستعد الفلسطيني رشاد درويش من بلدة بيتين شرق مدينة رام الله والمقيم في الولايات...
اعتقلت الشرطة اليوم الثلاثاء شابا 33 عاما من قرية البعنة بشبهة تهديد محام في مكتبه...
لم تصدر صحيفة القدس المحلية صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ 76 عاماً، وذلك بسبب...