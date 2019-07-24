هدم, منزل, بحجة, البناء, غير, المرخص, في, عرعرة, المثلث,

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وتم اعلان المنطقة عسكرية مغلقة ومنع الاهالي من الاقتراب الى حين الانتهاء من هدم البيت .وتشهد القرية اجواء مشحونة .

قامت قوات كبيرة معززة بجرافات فجر اليوم الاربعاء بمداهمة حي وادي خور صقر في قرية عرعرة بمرافقة جرافات ومعدات ثقيلة واغلاق المنطقة وهدم بيت بحجة البناء بدون ترخيص.

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