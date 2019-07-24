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هدم منزل بحجة البناء غير المرخص في عرعرة المثلث



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قامت قوات كبيرة معززة بجرافات فجر اليوم الاربعاء بمداهمة حي وادي خور صقر في قرية عرعرة بمرافقة جرافات ومعدات ثقيلة واغلاق المنطقة وهدم بيت بحجة البناء بدون ترخيص.



وتم اعلان المنطقة عسكرية مغلقة ومنع الاهالي من الاقتراب الى حين الانتهاء من هدم البيت .

وتشهد القرية اجواء مشحونة .




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