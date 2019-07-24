بوجبا, ولوكاكو, ونيمار, يعطلون, صفقة, ديبالا,

كلمات متعلقةبوجبا, ولوكاكو, ونيمار, يعطلون, صفقة, ديبالا,
علق ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، على التقارير التي تفيد باهتمام نادي برشلونة...
علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاتهامات التي وُجهت لبعثة...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميسي يلعب كرة القدم مع 3 أطفال من بينهم...
أكَّد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أنه لن يرحل...
كشفت صحيفة "ذا صن" أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتزم تقديم عرض خيالي للاعب كيليان...
لن يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أي اتهامات بشأن...
يواصل مسؤولو برشلونة، فرض حالة من الغموض الشديد حول مدى جديتهم في إعادة النجم...
تحدثت تقارير إعلامية عن مساع حثيثة لإبرام صفقة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان...
أبدى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، إعجابه الشديد بفريق ليفربول، كاشفًا في الوقت...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا...