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بوجبا ولوكاكو ونيمار يعطلون صفقة ديبالا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نتظر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، حل أوضاعهما الخاصة، قبل الدخول في صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مانشستر يونايتد ينتظر حسم موقف الثنائي بول بوجبا وروميلو لوكاكو، قبل الدخول في خطوات جادة لضم باولو ديبالا.
وذكر الموقع، أن الأمر نفسه ينطبق على باريس سان جيرمان، الذي يؤجل التفاوض مع باولو ديبالا، انتظارًا لحسم ملف رحيل لاعبه البرازيلي نيمار.
يذكر أن ديبالا، على رأس قائمة المعروضين للبيع في السيدة العجوز، بعد تراجع نسبة مشاركاته منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ولا يزال بايرن ميونخ مهتمًا بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، لكنه ينتظر الوقت المناسب لحسم الصفقة.
بوجبا ولوكاكو ونيمار يعطلون صفقة ديبالا




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