السفير, دانون, يكشف, عن, طرق, تهريب, الاسلحة, والمعدات, الى, منظمة, حزب, الله,

كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن ان ايران تنقل معدات الى حزب الله عن طريق ميناء بيروت لتطوير برنامج انتاج الصواريخ . وأوضح دانون في مجلس الامن الدولي ان جهات سورية وايرانية تقتني المعدات من شركات مدنية اجنبية من خلال إخفاء النوايا الحقيقية. وأضاف ان حزب الله يستخدم بشكل دائم منشآت مدنية بهدف شحن وسائل قتالية منتهكا بذلك القرار الاممي 1701

واكد دنون ان اسرائيل قد رصدت خلال السنتين الماضيتين نشاطات اايرانية لنقل المعدات الى حزب الله عبر ميناء بيروت الذي امسى ميناءا خاصا بحزب الله وعرض السفير دانون على ممثلي الدول الاعضاء في المجلس خارطة تظهر مسارات تهريب المعدات العسكرية الى المنظمة الارهابية ومنها جوا من مطار دمشق الى مطار بيروت وبرا عن طريق معبر المصنع بين العراق وسوريا وبحرا عن طريق ميناء بيروت .