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كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن ان ايران تنقل معدات الى حزب الله...
أقدم شاب على إشعال النيران في جسد والده بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة،...
عزل محافظ إقليم ورزازات في المغرب، ”شيخًا“ من منصبه في منطقة إزناكن، إثر تورطه...
اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا...
هل تستحق فكرة إلقاء نظرة خاطفة على ملامحك عندما تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها تحت...
من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة مفتوحة له في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك...
صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين...
دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي محمد سعود...
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة متلفزة أن صفقة القرن...
أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...