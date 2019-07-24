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اطلاق نار على سيارة بعد دهس شرطي في كفرياسيف



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أصيب بعد منتصف الليلة الماضية شرطي بجراح طفيفة جراء تعرضه للدهس في بلدة كفرياسيف , وافاد شهود عيان ان الشرطة اطلق النار على السيارة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشرطي للمستشفى لاستكمال العلاج , قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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