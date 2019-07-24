اطلاق, نار, على, سيارة, بعد, دهس, شرطي, في, كفرياسيف,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشرطي للمستشفى لاستكمال العلاج , قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

أصيب بعد منتصف الليلة الماضية شرطي بجراح طفيفة جراء تعرضه للدهس في بلدة كفرياسيف , وافاد شهود عيان ان الشرطة اطلق النار على السيارة .

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