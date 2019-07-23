والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين

تعقيبا على اعتذار ايهود براك على قتل ١٣ شهيد عقبت والدة الشهيد اسيل عاصلة عرابة قائلة: اعتذار براك ليس له قيمة فهو مجرم وكل صهيوني وجد في قائمة الحكومات المتعاقبة على مر السنين لديهم كراهية لشعبنا العربي وخاصة الفلسطيني واعتقد بان العربي الجيد يمكن ان يسامح ويعقد صلحة معه لكن شعبنا لن يسامحه بعد ١٩ عام واعتقد ان يكسب اصوات من العرب شعبنا عاقب براك وسيعاقبه مرة اخرى ولن ينسوا دماء شهدائنا ، اليوم يظهر بوجه مجرب وكل حكومات اسرائيل ليس هناك يسار او يمين بعد صمت الجميع على جرائمهم ان كان حزب العمل او ميرتس هو واهم واعتذاره ضحك على اللحى للحصول على الاصوات ودم شهدائنا سيلاحقه للابد ونا من شعبنا تلقينه درس لن ينساه.