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اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي"



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اعتقلت قوات الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين ولمصور صحفي، بتهمة "مهاجمة المدون السعودي محمد سعود أثناء جولة قام بها الأخير في المسجد الأقصى المبارك".


وأفاد ناصر قوس مدير نادي الأسير في القدس،:" شرطة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واستدعاءات لشبان مقدسيين، بناء على شكوى مقدمة من قبل المدون السعودي لشرطة الاحتلال".


وأوضح قوس أن القوات اعتقلت الشابين علاء المصري، علاء الزربا، فيما سلّم الشاب ايهاب زغير نفسه للتحقيق ، كما استدعت الشاب محمد عوض للتحقيق.


وأضاف قوس أن المخابرات استدعت حارسين من حراس الأقصى للتحقيق، والمصور الصحفي رامي الخطيب.


وطرد فلسطينيون أمس المدون السعودي محمد سعود المطبع من المسجد الأقصى على خلفية مشاركته ضمن وفد إعلامي عربي يزور دولة الاحتلال، يضم مجموعة من ستة صحفيين وناشطين من الإمارات والسعودية والبحرين والعراق.

وهتف المقدسيون غضبا على جولة المدون السعودي بالأقصى، "مطبع حقير روح على تل أبيب يا زلمة"، و"روح صل في الكنيست تبعك... لا تُصلي هون".

 

اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي"




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