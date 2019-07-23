إدانة, أوروبية, شديدة, لهدم, المنازل,

أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد العبارات، هدم إسرائيل لممتلكات فلسطينية في منطقة وادي الحمص، في جنوب شرق القدس.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: "يقلقنا دائما استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية. إن هدم ممتلكات في أراضٍ محتلة مخالف للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، إلا في حالات استثنائية جدا. فهذه العمليات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني في غنى عنها، وتضر بعملية السلام".

وأضاف "وفي هذه الحالة تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث أن عددا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات. عمليات الهدم هذه تشكل سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين".