تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 17:12:59 اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" |  2019-07-23 17:06:03 إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل |  2019-07-23 17:07:47 جوارديولا يرد على اتهامات الغطرسة |  2019-07-23 17:03:19 كيف تتخلص من الانفلونزا خلال وقت قصير؟ |  2019-07-23 16:02:20 فيديو.. طفل بريطاني يحظى بفرصة اللعب مع ميسي |  2019-07-23 16:01:07 مصر.. شاب يلاحق والده ويحرقه حيا |  2019-07-23 16:00:02 المغرب - شيخ ينشر فيديو إباحيًا له عن طريق الخطأ |  2019-07-23 15:19:05 انتخاب بوريس جونسون رئيسا لحكومة بريطانيا |  2019-07-23 16:00:12 نفاذ 50% من الأدوية في غزة |  2019-07-23 14:59:09 سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية |  2019-07-23 14:19:59 حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي |  2019-07-23 14:08:39 وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري |  2019-07-23 13:49:57 باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية |  2019-07-23 13:45:07 فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي |  2019-07-23 13:45:33 950 ألف يورو أسبوعيا لإقناع مبابي بتجديد تعاقده مع باريس |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل



  |     |   اضافة تعليق



أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد العبارات، هدم إسرائيل لممتلكات فلسطينية في منطقة وادي الحمص، في جنوب شرق القدس.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: "يقلقنا دائما استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية. إن هدم ممتلكات في أراضٍ محتلة مخالف للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، إلا في حالات استثنائية جدا. فهذه العمليات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني في غنى عنها، وتضر بعملية السلام".

وأضاف "وفي هذه الحالة تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث أن عددا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات. عمليات الهدم هذه تشكل سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين".

إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل




كلمات متعلقة

إدانة, أوروبية, شديدة, لهدم, المنازل,

تابعونــا

اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" 2019-07-23 | 17:12:59

اعتقلت قوات الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين...

المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية 2019-07-17 | 16:57:18

أشار وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بان مدينة القدس اليوم تواجه اخطر...

الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا 2019-07-14 | 23:12:24

أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيء...

اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" 2019-07-13 | 06:50:44

اطلق صاروخ مساء الجمعة من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة من "المجلس الإقليمي...

بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات 2019-07-10 | 23:04:32

نشر الجيش يوم الأربعاء، بيانات عن الحرائق في"مستوطنات غلاف غزة"، كما تم جمعها من...

مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس 2019-07-10 | 18:13:33

ما زالت طواقم الإطفاء الفلسطيني تحاول إخماد النيران التي انتشرت بمئات الدونمات...

حماس: إسرائيل حاولت تسميم قائد كبير حماس: إسرائيل حاولت تسميم قائد كبير 2019-07-10 | 17:00:14

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة حماس أحبطت مؤخرا سلسلة مخططات إسرائيلية...

اسرائيل لحماس: وقف البالونات او حرب شاملة اسرائيل لحماس: وقف البالونات او حرب شاملة 2019-06-29 | 12:07:46

أفادت قناة "كان" الاسرائيلية انه بعد اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة،...

هنية: لا يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس منا هنية: لا يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس منا 2019-06-19 | 21:38:50

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء...

العالول: المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا العالول: المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا 2019-06-16 | 11:56:01

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارمخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىاضراب عام مفتوح عدم افتتاح العام الدراسي المجالس الشركسية الدرزية مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربطعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب حادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب طارق فقرا مصرع شاب باقة الغربية حادث طرق دراجة نارية شمالي شارع مفرق اسعاف شرطة مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال حريق منزل طابق ثاني قرية جسر الزرقاء اضرار اطفاء اخماد نار اصابات دون تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com