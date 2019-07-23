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فيديو.. طفل بريطاني يحظى بفرصة اللعب مع ميسي



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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميسي يلعب كرة القدم مع 3 أطفال من بينهم ابنه تياغو، على شاطئ جزيرة أنتيغوا بالبحر الكاريبي، حيث كان اللاعب يقضي إجازته مع أسرته.



وأصبح الطفل البريطاني، ماكنزي أونيل، أحد الأطفال الثلاثة، محط أنظار الصحف العالمية، وهو لم يتجاوز الـ 11 من عمره.


وأجرت صحيفة "ديلي أولي" الأرجنتينية حوارا مع الطفل البريطاني، بعدما أتيحت له فرصة ممارسة كرة القدم مع نجم برشلونة، حيث قال إنه دعي للعب الكرة مع أسرة ميسي، حينما كان يلعب بكرة القدم وحيدا في المكان الذي كانت تسترخي فيه عائلة ليو.


وأضاف أونيل: "ميسي رمى الكرة نحوي وسألني إذا ما كنت أرغب في اللعب معهم، وبعد ذلك لعبنا الكرة مع تياغو وميسي لمدة 45 دقيقة".


وتابع أونيل حديثه عن تجربة اللعب مع ميسي وأسرته بقوله: "تياغو لاعب رائع بالنسبة لسنه.. اللعب مع ميسي كان رائعا حقا".




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