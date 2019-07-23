فيديو.., طفل, بريطاني, يحظى, بفرصة, اللعب, مع, ميسي,

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علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاتهامات التي وُجهت لبعثة...
أكَّد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أنه لن يرحل...
كشفت صحيفة "ذا صن" أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتزم تقديم عرض خيالي للاعب كيليان...
لن يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أي اتهامات بشأن...
يواصل مسؤولو برشلونة، فرض حالة من الغموض الشديد حول مدى جديتهم في إعادة النجم...
تحدثت تقارير إعلامية عن مساع حثيثة لإبرام صفقة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان...
أبدى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، إعجابه الشديد بفريق ليفربول، كاشفًا في الوقت...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا...
رفض ريال مدريد الإسباني، 6 عروض من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم لاعب خط الوسط...
قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، إن ليونيل ميسي...