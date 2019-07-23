مصر.., شاب, يلاحق, والده, ويحرقه, حيا,

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عزل محافظ إقليم ورزازات في المغرب، ”شيخًا“ من منصبه في منطقة إزناكن، إثر تورطه...
اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا...
هل تستحق فكرة إلقاء نظرة خاطفة على ملامحك عندما تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها تحت...
من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة مفتوحة له في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك...
صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين...
دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي محمد سعود...
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة متلفزة أن صفقة القرن...
أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...
أعلن الفاتيكان أن مبعوثا للبابا فرنسيس التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم،...
تداولت مواقع التواصل الإعلامي، أنباء حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر...