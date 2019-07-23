تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 17:12:59 اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" |  2019-07-23 17:06:03 إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل |  2019-07-23 17:07:47 جوارديولا يرد على اتهامات الغطرسة |  2019-07-23 17:03:19 كيف تتخلص من الانفلونزا خلال وقت قصير؟ |  2019-07-23 16:02:20 فيديو.. طفل بريطاني يحظى بفرصة اللعب مع ميسي |  2019-07-23 16:01:07 مصر.. شاب يلاحق والده ويحرقه حيا |  2019-07-23 16:00:02 المغرب - شيخ ينشر فيديو إباحيًا له عن طريق الخطأ |  2019-07-23 15:19:05 انتخاب بوريس جونسون رئيسا لحكومة بريطانيا |  2019-07-23 16:00:12 نفاذ 50% من الأدوية في غزة |  2019-07-23 14:59:09 سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية |  2019-07-23 14:19:59 حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي |  2019-07-23 14:08:39 وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري |  2019-07-23 13:49:57 باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية |  2019-07-23 13:45:07 فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي |  2019-07-23 13:45:33 950 ألف يورو أسبوعيا لإقناع مبابي بتجديد تعاقده مع باريس |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المغرب - شيخ ينشر فيديو إباحيًا له عن طريق الخطأ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عزل محافظ إقليم ورزازات في المغرب، ”شيخًا“ من منصبه في منطقة إزناكن، إثر تورطه بعلاقة غير شرعية مع سيدة.



ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن الشيخ (ويبلغ 60 عامًا من العمر) ظهر في مقطع فيديو إباحي ”مسرب“ رفقة سيدة (تبلغ 30 عامًا).

 وتشير التفاصيل إلى أن الشيخ الستيني متزوج ولديه أبناء، وأقام علاقة غير شرعية مع فتاة ثلاثينية، وكان معتادًا على تصوير لقطات حميمة معها.


إلا أن الشيخ وقع في خطأ أثناء إرساله ”الفيديو“ لها عبر ”واتساب“، ما أدى إلى انتشاره ووقوعه في فضيحة.


وإثر تسرب الفيديو الإباحي، جرى عزل الشيخ من منصبه حيث كان يعمل عون سلطة برتبة ”شيخ قروي“، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.




كلمات متعلقة

المغرب, -, شيخ, ينشر, فيديو, إباحيًا, له, عن, طريق, الخطأ,

تابعونــا

مصر.. شاب يلاحق والده ويحرقه حيا مصر.. شاب يلاحق والده ويحرقه حيا 2019-07-23 | 16:01:07

أقدم شاب على إشعال النيران في جسد والده بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة،...

انتخاب بوريس جونسون رئيسا لحكومة بريطانيا انتخاب بوريس جونسون رئيسا لحكومة بريطانيا 2019-07-23 | 15:19:05

اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا...

سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية 2019-07-23 | 14:59:09

هل تستحق فكرة إلقاء نظرة خاطفة على ملامحك عندما تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها تحت...

جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشان الهدم بوادي الحمص جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشان الهدم بوادي الحمص 2019-07-23 | 11:50:47

من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة مفتوحة له في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك...

كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب 2019-07-23 | 10:31:32

صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين...

ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” 2019-07-23 | 09:39:27

دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي محمد سعود...

حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا 2019-07-23 | 06:59:25

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة متلفزة أن صفقة القرن...

خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة 2019-07-22 | 16:00:57

أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...

البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان 2019-07-22 | 14:52:52

أعلن الفاتيكان أن مبعوثا للبابا فرنسيس التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم،...

نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة 2019-07-22 | 13:46:24

تداولت مواقع التواصل الإعلامي، أنباء حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتيحادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعحافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكللجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونفيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com