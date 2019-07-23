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انتخاب بوريس جونسون رئيسا لحكومة بريطانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا للحكومة، خلفا لتيريزا ماي.



وقال جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية".


وأضاف: "في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة".


وأكد جونسون أنه "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر المقبل، أي في الموعد المقرر له"، لافتا إلى أنه "سيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة".


وكانت ماي أعلنت استقالتها شهر مايو الماضي، بعد ضغط النواب المحافظين عليها بسبب فشلها في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وقرارها الشروع في محادثات حول الخروج "بريكست" مع حزب العمال.


ولم تدعم ماي أيا من المرشحين الاثنين لخلافتها، واكتفت بالتعليق بأن بوريس جونسون وجيريمي هانت "يعيان المسؤولية التي تأتي مع هذا المنصب (رئاسة الوزراء)".




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