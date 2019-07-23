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سبب محزن "منع" الأميرة ديانا من الزواج مجددا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت خبيرة ملكية أن الأميرة ديانا أرادت أن تتزوج مرة أخرى وإنجاب المزيد من الأطفال بعد انفصالها عن الأمير تشارلز، ولكنها لم تفعل ذلك لسبب "تنفطر له القلوب".



وتزعم الخبيرة، إنغريد ستيوارت، أن الأمير ويليام أراد أن تكون والدته "متواجدة كليا من أجله"، على الرغم من أن الأمير هاري طالب بشدة أن تنجب طفلا آخر.


وفي حديثها مع "ديلي ميل"، قالت ستيوارت، الكاتبة ورئيسة تحرير مجلة Majesty: "في يونيو 1997، ناقشنا ما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى. قالت إن هاري كان يطلب منها دائما أن تنجب طفلا آخر، لأنه سئم أن يكون الأصغر سنا. ولكن الأميرة ديانا أخبرته بأن هذا الأمر صعب بعض الشيء لأنها لم تكن متزوجة. وقالت إنها ترغب بإنجاب المزيد من الأطفال، وإنها لا ترى نفسها عزباء إلى الأبد. هاري أراد لها أن تتزوج مرة أخرى، ولكن ويليام لم يرغب بذلك، لقد أراد أن تكون ديانا موجودة من أجله فقط".


واستطردت الخبيرة، "ثم قالت: حسنا، يجب أن أتزوج شخصا مستعدا للتعامل معي. وفي غضون ذلك، كانت فكرة الزواج من حسنات خان تشغل دماغها طوال الوقت، ولكنها لم تخبرني بذلك. تحدثنا عن نوع الرجل الذي يمكن أن تتزوجه، وقلت إنها تحتاج إلى شاب أمريكي لديه عقار ضخم".


ويُقال إن ديانا أرادت إنجاب ابنتين من خان، الذي واعدته طيلة عامين في التسعينيات. وانفصلت عنه قبل أشهر فقط من نهايتها المأساوية في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية، باريس.




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